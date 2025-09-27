Santa Maria di Licodia denunciata per guida in stato di ebbrezza | aveva causato un incidente nella notte

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i primi rilievi. I Carabinieri della Stazione di Ragalna hanno denunciato in stato di libertà una 35enne di Santa Maria di Licodia per guida in stato di ebbrezza alcolica. La donna, nella notte, ha causato un incidente a Santa Maria di Licodia, in via Vittorio Emanuele, schiantandosi contro due veicoli in sosta. Quando la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul luogo, ha trovato le auto danneggiate ma non la conducente, già trasportata in ospedale per ricevere cure. I militari, però, non si sono limitati ai rilievi tecnici: l’ assetto del veicolo e le modalità dell’incidente hanno insospettito gli investigatori, suggerendo che chi aveva provocato lo scontro potesse essere alla guida in condizioni psicofisiche alterate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

