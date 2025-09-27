Sansepolcro Città dei Festival | l' Amministrazione ringrazia le associazioni culturali con una cerimonia ufficiale

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 settembre 2025 –  Sabato 27 settembre 2025, nella Sala del Consiglio Comunale, l'Amministrazione di Sansepolcro ha incontrato tutte le realtà associative che nel corso dell'estate hanno contribuito con impegno, creatività e risorse alla realizzazione di festival ed eventi di rilievo nella città. Un'occasione per esprimere gratitudine e per ribadire il valore della cultura come motore identitario, sociale ed economico. Sansepolcro ha vissuto particolarmente una stagione ricca di iniziative culturali, artistiche, musicali e teatrali, che hanno dato vita a un vero e proprio calendario diffuso di appuntamenti in grado di attrarre cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro citt224 dei festival l amministrazione ringrazia le associazioni culturali con una cerimonia ufficiale

© Lanazione.it - Sansepolcro, “Città dei Festival”: l'Amministrazione ringrazia le associazioni culturali con una cerimonia ufficiale

In questa notizia si parla di: sansepolcro - citt

Sansepolcro città dei Festival, il riconoscimento del Comune alle associazioni culturali - L’amministrazione ha incontrato tutte le realtà che nel corso dell’estate hanno contribuito con impegno, creatività e risorse alla realizzazione di eventi di rilievo ... Secondo arezzonotizie.it

L’estate dei festival: a Sansepolcro, con Kilowatt, la parola va al pubblico - Su exibart vi portiamo alla scoperta di alcune delle manifestazioni dedicate allo spettacolo dal vivo più curiose e interessanti ... Lo riporta exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Sansepolcro Citt224 Festival Amministrazione