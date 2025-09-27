Sansepolcro Città dei Festival | l' Amministrazione ringrazia le associazioni culturali con una cerimonia ufficiale

Arezzo, 27 settembre 2025 – Sabato 27 settembre 2025, nella Sala del Consiglio Comunale, l'Amministrazione di Sansepolcro ha incontrato tutte le realtà associative che nel corso dell'estate hanno contribuito con impegno, creatività e risorse alla realizzazione di festival ed eventi di rilievo nella città. Un'occasione per esprimere gratitudine e per ribadire il valore della cultura come motore identitario, sociale ed economico. Sansepolcro ha vissuto particolarmente una stagione ricca di iniziative culturali, artistiche, musicali e teatrali, che hanno dato vita a un vero e proprio calendario diffuso di appuntamenti in grado di attrarre cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

