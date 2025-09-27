Sansepolcro città dei Festival il riconoscimento del Comune alle associazioni culturali

Arezzonotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre 2025, nella sala del Consiglio Comunale, l’amministrazione di Sansepolcro ha incontrato tutte le realtà associative che nel corso dell’estate hanno contribuito con impegno, creatività e risorse alla realizzazione di festival ed eventi di rilievo nella città. Un’occasione per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sansepolcro - citt

Palio di Sansepolcro e d’Italia. I balestrieri vincono la sfida. Riconoscimento nazionale in tv - Dal pomeriggio di domenica 15 dicembre, il Palio della Balestra di Sansepolcro è anche il "Palio d’Italia" 2024, dal nome della trasmissione di Rai Due che ha appena completato la prima edizione. Lo riporta lanazione.it

Sansepolcro, Kilowatt Festival porta 15mila presenze (e apre il dibattito sui punteggi per i finanziamenti alla cultura) - 938, almeno altre 7mila presenze conteggiate tra omaggi e partecipazioni a eventi gratuiti, 45 spettacoli, nove concerti, tre laboratori ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sansepolcro Citt224 Festival Riconoscimento