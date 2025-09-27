Sannicola revocata la misura cautelare per il geometra coinvolto nell’inchiesta
SANNICOLA - Il geometra Leo Cosimo, 67 anni, coinvolto nell’inchiesta che ha investito il Comune di Sannicola, è completamente libero. La giudice per le indagini preliminari Valeria Fedele ha revocato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria a cui era. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: sannicola - revocata
CAR Protezione Civile Sannicola - Galatone - facebook.com Vai su Facebook
Piccione, la difesa: “Arrestato senza interrogatorio anticipato”. Ma resta ai domiciliari - Depositate le motivazioni che “bocciano” la tesi sulla nullità dell’ordinanza di custodia cautelare avanzata in ragione di presunte violazioni alla riforma Nordio. lecceprima.it scrive