Firenze, 27 settembre 2025 – La sanità territoriale sta cambiando. In bene o in male lo dirà il tempo. E le lancette scorrono veloci soprattutto per quegli elementi di rivoluzione legati ai fondi del Pnrr, vedi le case di comunità. Sanità, accordo storico in Regione. Medici di base nelle Case di Comunità: "Così più servizi e meno attesa" Che dovranno essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche entro giugno 2026. Alla luce delle difficoltà delle regioni a raggiungere l’obiettivo, per la loro realizzazione è previsto l’utilizzo anche di fondi alternativi. La Toscana non è messa male, ma nemmeno benissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità territoriale, la sfida del cambiamento con le case di comunità