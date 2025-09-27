San Vincenzo de' Paoli | Patrono della Carità celebrato il 27 settembre

San Vincenzo de' Paoli: Una Vita Dedicata alla Carità. San Vincenzo de' Paoli è uno dei santi più venerati del cattolicesimo, noto per il suo immenso contributo alla carità e all'assistenza ai poveri. Nato il 24 aprile 1581 a Pouy, in Francia, Vincenzo fu ordinato sacerdote nel 1600. La sua vita cambiò radicalmente quando, durante un viaggio, fu catturato dai pirati e venduto come schiavo in Tunisia. Dopo due anni di prigionia, riuscì a fuggire e tornò in Francia, dove iniziò la sua missione di carità. Il Percorso verso la Santità. La santità di Vincenzo de' Paoli è legata alla sua dedizione ai bisognosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

