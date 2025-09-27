San Siro Fulvio Collovati | Sbagliato rinunciarci meglio il restyling come a Madrid

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 settembre 2025 – Fulvio Collovati, da campione del mondo dell’82 e da sportivo che ha visitato tutti i più grandi stadi del pianeta, qual è la sua idea sulla telenovela San Siro? “Io a San Siro ci sono cresciuto, perché a 13 anni facevo il raccattapalle e quando il pallone andava fuori non vedevo l’ora di consegnarlo al mio idolo, Gianni Rivera. Poi a 18 anni ho realizzato il mio sogno: da giocatore, in Serie A con il Milan per poi passare all’Inter. Dal 1970 al 1986 ho calpestato quel terreno di gioco e oggi ci vado da commentatore. Però vedo tanta confusione e la cosa mi rattrista”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san siro fulvio collovati sbagliato rinunciarci meglio il restyling come a madrid

© Ilgiorno.it - San Siro, Fulvio Collovati: “Sbagliato rinunciarci, meglio il restyling come a Madrid”

In questa notizia si parla di: siro - fulvio

Milan Napoli, Collovati carica di significato la sfida di San Siro: sulla gara di domenica l’ha detto veramente - Milan Napoli, Fulvio Collovati, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato il big match di domenica sera Il dibattito sul futuro del Milan di Massimiliano Allegri si accende in vista del big matc ... Lo riporta milannews24.com

san siro fulvio collovatiCollovati: “Allegri è capace di tutto. Ho visto giocare un bel calcio. Ecco cosa gli manca” - L'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della prossima sfida tra Milan e Napoli: nel suo intervento a TMW Radio anche un parere su Allegri e cosa manca davvero ai rossoneri ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Siro Fulvio Collovati