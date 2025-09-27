San Siro Fulvio Collovati | Sbagliato rinunciarci meglio il restyling come a Madrid
Milano, 27 settembre 2025 – Fulvio Collovati, da campione del mondo dell’82 e da sportivo che ha visitato tutti i più grandi stadi del pianeta, qual è la sua idea sulla telenovela San Siro? “Io a San Siro ci sono cresciuto, perché a 13 anni facevo il raccattapalle e quando il pallone andava fuori non vedevo l’ora di consegnarlo al mio idolo, Gianni Rivera. Poi a 18 anni ho realizzato il mio sogno: da giocatore, in Serie A con il Milan per poi passare all’Inter. Dal 1970 al 1986 ho calpestato quel terreno di gioco e oggi ci vado da commentatore. Però vedo tanta confusione e la cosa mi rattrista”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
