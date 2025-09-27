San Giorgio la Molara l’opposizione | Trasporto scolastico a pagamento e a metà | segnale di amministrazione inaffidabile

Tempo di lettura: 3 minuti “Apprendiamo con sconcerto e indignazione la comunicazione ufficiale del Comune di San Giorgio la Molara – a firma del Sindaco Nicola De Vizio – con cui si informa che il servizio di trasporto scolastico per le classi prime della scuola secondaria di primo grado non garantirà la corsa di ritorno, per “motivi organizzativi”. Ai genitori, quindi, viene chiesto di pagare comunque 25 euro al mese per un servizio dimezzato: solo la corsa di andata, lasciando alle famiglie l’onere del rientro pomeridiano. Un’ingiustizia palese e un segnale ulteriore della gestione approssimativa e ormai fallimentare dell’attuale amministrazione comunale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

