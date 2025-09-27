San Gimignano è al top Una variazione di bilancio per sociale e territorio

Un’altra boccata di ossigeno di nuove risorse per sociale, istruzione,cultura e interventi sul territorio uscita fuori dal ‘tesoretto’ scovato dagli attenti osservatori dell’Amministrazione comunale. Proprio l’altra sera è stato approvato con i soli voti della maggioranza del gruppo consiliare Centrosinistra Civico, con il voto contrario i consiglieri del Centro Destra Unito una variazione che comprende – spiegano in una nota – circa 640 mila euro di spese correnti a supporto di servizi per istruzione, attività sociali e culturali, come detto prima, e di altre 820 mila euro di investimenti per la cura e la manutenzione del patrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gimignano è al top. Una variazione di bilancio per sociale e territorio

In questa notizia si parla di: gimignano - variazione

Domenica al PalaIsolotto si è disputato un torneo della categoria con Under 15 con sei squadre partecipanti: Midland Sud PL, Futsal Lucchese, Quartotempo, Fiesole, Prato C5 e APD San Gimignano. Prima due triangolari per scaldare i motori, poi tre finali ch - facebook.com Vai su Facebook

San Gimignano è al top. Una variazione di bilancio per sociale e territorio - Stanziati 640 mila euro destinati a istruzione, attività sociali e culturali e altri 820 mila di investimenti per la cura e la manutenzione del patrimonio. Riporta msn.com

San Gimignano al top. E’ patrimonio Unesco - convegno per "fare rete" e ricordare, fra l’altro non meno importante, che sono passati 34 anni ... Secondo lanazione.it