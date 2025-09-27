Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1 LIVE | Eusepi non sbaglia su rigore padroni di casa nuovamente avanti

Sambenedettese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la settima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta la Sambenedettese nel match valevole per la 7ª giornata di Serie C. Bianconeri che vogliono continuare a vincere dopo i due successi di fila con Pineto e Torres. Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola. 1? Inizia il match! 2? Primo angolo per i bianconeri – Turco conquista il corner battuto da Rouhi ma facile presa per Orsini. 5? Si fa vedere anche la Sambenedettese – Buona discesa sulla fascia con la difesa bianconera che respinge in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1 LIVE: Eusepi non sbaglia su rigore, padroni di casa nuovamente avanti

In questa notizia si parla di: sambenedettese - juventus

Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen: «Terza partita in una settimana ma i ragazzi stanno bene, clima positivo dopo due vittorie consecutive. Sugli 11 gol da 11 marcatori diversi…»

Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla. I dettagli

Sambenedettese Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la partita di Serie C della Seconda squadra di Brambilla

#Conceicao non recupera: assente dai convocati di #JuveAtalanta Out anche i soliti #Miretti e #Rouhi (che scende con la Juventus Next Gen per la sfida con la Sambenedettese) ? @junews24com - X Vai su X

Brambilla alla vigilia di Sambenedettese Juventus Next Gen ? Ecco le sue dichiarazioni ? - facebook.com Vai su Facebook

Juventus Next Gen contro la Sambenedettese: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri di Brambilla, dopo i successi contro Pineto e Torres, alla ricerca della terza vittoria di fila per continuare a volare in classifica ... Segnala tuttosport.com

Sambenedettese-Juventus Next Gen, gli aggiornamenti della partita - La Sambenedettese riprende il suo cammino allo stadio Riviera delle Palme: la squadra di Ottavio Palladini, a partire dalle 15, affronterà la Juventus Next ... lanuovariviera.it scrive