Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1 LIVE | al via la ripresa del match
Sambenedettese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la settima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta la Sambenedettese nel match valevole per la 7ª giornata di Serie C. Bianconeri che vogliono continuare a vincere dopo i due successi di fila con Pineto e Torres. Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola. 1? Inizia il match! 2? Primo angolo per i bianconeri – Turco conquista il corner battuto da Rouhi ma facile presa per Orsini. 5? Si fa vedere anche la Sambenedettese – Buona discesa sulla fascia con la difesa bianconera che respinge in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen: «Terza partita in una settimana ma i ragazzi stanno bene, clima positivo dopo due vittorie consecutive. Sugli 11 gol da 11 marcatori diversi…»
Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla. I dettagli
Sambenedettese Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la partita di Serie C della Seconda squadra di Brambilla
