Sambenedettese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la settima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta la Sambenedettese nel match valevole per la 7ª giornata di Serie C. Bianconeri che vogliono continuare a vincere dopo i due successi di fila con Pineto e Torres. Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1: sintesi e moviola. 1? Inizia il match! 2? Primo angolo per i bianconeri – Turco conquista il corner battuto da Rouhi ma facile presa per Orsini. 5? Si fa vedere anche la Sambenedettese – Buona discesa sulla fascia con la difesa bianconera che respinge in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sambenedettese Juventus Next Gen 2-1 LIVE: al via la ripresa del match