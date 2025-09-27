Salvai | Vinciamo noi perché ci crediamo di più Alti e bassi in questa pre-season ma abbiamo obiettivi chiari

. Parla il difensore della Juventus Women. Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women, ha parlato al termine della finale di Serie A Women’s Cup vinta con la Roma. Le sue dichiarazioni: « Partita bella da vedere e bella da giocare, ce la siamo giocate fino all’ultimo: merito a loro per la grande prestazione, forse chi le vince è perché ci crede un po’ di più e noi non vogliamo mai mollare. Sara Gama è sempre accanto a noi, pensiamo spesso a lei: questo è il secondo trofeo senza di lei, è un po’ strano alzarli senza la sua presenza, ma siamo state brave a imparare ride, ndr. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

