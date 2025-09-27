Salutami papà Lutto per Emma Marrone | il post commosso

Un nuovo lutto ha colpito Emma Marrone, che ha detto addio al suo amato nonno Leandro. La cantante salentina ha condiviso il suo dolore con i fan attraverso un messaggio semplice ma carico di significato, pubblicato sui social insieme a una foto in bianco e nero del nonno paterno, figura a cui era profondamente legata. " Ciao nonno Leandro. Salutami Papà ", ha scritto Emma, racchiudendo in poche parole un dolore doppio: quello per la perdita del nonno e il ricordo mai sopito del padre, Rosario Marrone, scomparso il 4 settembre 2022 a causa di una leucemia. Un lutto che ha segnato profondamente la vita dell’artista e che ancora oggi, a distanza di tre anni, continua a vivere nella sua memoria e nelle sue canzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

