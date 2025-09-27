Salis Tajani | Forza Italia è per revocare l' immunità Non è un salvacondotto

«Voteremo contro l'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare». Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di Libertà, la festa di Forza Italia a Telese Terme. 🔗 Leggi su Laverita.info

