Salis Tajani | Forza Italia è per revocare l' immunità Non è un salvacondotto
«Voteremo contro l'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare». Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di Libertà, la festa di Forza Italia a Telese Terme. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: salis - tajani
Missione umanitaria a Gaza, Salis scrive a Tajani: "Massima preoccupazione per i volontari"
Global Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir: “Gli attivisti saranno trattati come terroristi”. Salis scrive a Tajani
Nepal: Salis, "Ho scritto a Tajani per nostra concittadina Eleonora Uda"
#Tajani: voteremo contro revoca immunità per #Salis, accusata di reati commessi quando non era parlamentare - facebook.com Vai su Facebook
#Tajani: voteremo contro revoca immunità per #Salis, accusata di reati commessi quando non era parlamentare - X Vai su X
Il nuovo forzismo di Forza Italia - Prima di immergersi in serata con dirigenti e giovani militanti di Forza Italia in un ballo sulle note delle canzoni di Lucio Battisti, composte con Mogol, presente sul palco, Antonio Tajani dalla tre ... Si legge su startmag.it
Immunità a Ilaria Salis, Tajani cambia idea dopo le accuse della Lega: “Voteremo per la revoca. Siamo garantisti ma ci sono regole” - Dopo aver difeso la scelta del Partito popolare europeo di votare contro la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, sotto pro ... Segnala ilfattoquotidiano.it