Salernitana primo scontro verità | granata a Casarano per il riscatto

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Contro la vera sorpresa di inizio stagione la Salernitana è chiamata a rimettere sul tavolo le carte vincenti che ha tenuto – e tiene ancora – saldamente nelle mani. Sfida migliore per tornare ad essere la squadra da battere non poteva esserci. Contro la matricola terribile Casarano i granata si giocano molto più dei semplici tre punti in palio. Saranno bastati i quattro giorni di distanza dalla prima sconfitta stagionale per ricaricare le batterie e, soprattutto, rimettere la chiesa al centro del villaggio? È ciò che si augurano tutti: i tifosi, gli stessi calciatori, tecnico e società. 🔗 Leggi su Anteprima24.it