Sale la febbre di Lucca Comics Già venduti 120mila biglietti e quattro giorni sono in crescita

Sale la febbre da Comics. Lo certificano i dati relativi alla vendita dei biglietti, quest’anno non “visibile“ dal sito ma su nostra richiesta ufficialmente comunicati dall’organizzazione. Ad oggi sono stati venduti circa 120.000 ticket per accedere all’universo sconfinato di Lucca Comics & Games edizione 2025. Per quanto concerne le vendite giornaliere – fa sapere sempre Lucca Crea – ci sono 4 giornate in crescita rispetto al 2024 (la prima, la seconda, la quarta e la quinta). Il risultato che fa specchio con l’indice di gradimento, comparando le medesime date, risulta pressoché identico con il venduto 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sale la febbre di Lucca Comics. Già venduti 120mila biglietti e quattro giorni sono in crescita

