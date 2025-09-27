Sala eventi e aula di musica inaugurata la seconda parte del Centro didattico ' Labadabadu'

Si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco di Ravenna Alessando Barattoni la cerimonia d’inaugurazione della seconda parte del Centro didattico Labadabadu, a San Bartolo. Dopo l'apertura della prima sezione del Centro e de “L’albero di Gio”, punto prestito e lettura realizzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Labadabadu” inaugura la nuova aula di musica e la sala eventi a San Bartolo con il sindaco Barattoni - È sempre una buona notizia quando aprono nuovi spazi dedicati alla cultura e allo stare insieme. ravennanotizie.it scrive

