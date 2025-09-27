Sabato shopping | i consigli del 27 settembre
Le K-Way firmati Soeur, le t-shirt «sovversive» di Dsquared2 e Magliano, e la camicia in cui investire quest'autunno (quella di Bombo Studio). Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: sabato - shopping
Sabato shopping: i consigli del 5 luglio
Sabato shopping: i consigli del 12 luglio
Sabato shopping: i consigli del 19 luglio
Sabato 27 settembre sport, shopping e tradizioni si uniscono a Montesilvano per un'unica, grande festa cittadina! Vieni in farmacia a ritirare una sorpresa per te Vi aspettiamo per vivere una giornata piena di belle sorprese!!!!! - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche - it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Scrive lastampa.it
Buongiorno Benessere affronta i disturbi del cambio di stagione con esperti e consigli utili - A Buongiorno Benessere del 27 settembre su Rai 1, Vira Carbone con esperti affronta i disturbi del cambio di stagione, tra mal di schiena, nei e prevenzione. Da lifestyleblog.it