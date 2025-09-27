Sabato Foursomes in corso dopo l’inizio del comando europeo

2025-09-27 13:25:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Bryson Dechambeau e Cameron Young hanno offerto la sessione di sabato Foursomes della Ryder Cup del 2025 a Bethpage Black sperando di iniziare un ritorno per gli Stati Uniti a seguito di un inizio dominante per la difesa dei campioni dell’Europa. Dopo aver vinto la sessione di Foursomes mattutina di venerdì, l’Europa ha consolidato il vantaggio vincendo due delle quattro partite di quattro palle, con la gara finale dimessa per dare loro un vantaggio di 5,5-2,5 in arrivo sabato. Dechambeau e Young si sono alzati per primi mentre gli Stati Uniti mirano a invertire lo slancio, con quell’abbinamento contro Ludvig Aberg e Matt Fitzpatrick, un duo che ha martellato Scottie Scheffler e Russell Henley nel Foursomes di venerdì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com