Sabatini | De Laurentiis aveva scelto proprio Allegri in caso di addio di Conte
Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, sul proprio canale Youtube ha parlato dell'allenatore del Milan e del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: sabatini - laurentiis
+++ Tutte le dichiarazioni di De Laurentiis! IL VIDEO ? - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini rivela: "Pochi mesi fa, De Laurentiis aveva scelto Allegri stringendogli la mano per dargli il Napoli in caso di addio di Conte" - Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "È stata molto periferica, si ... Scrive msn.com
Sabatini: "Allegri o Conte, chi è più forte? Domenica sfida al tie-break per la miglior difesa" - Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto attraverso il proprio canale Youtube: "Chi è meglio? Da tuttonapoli.net