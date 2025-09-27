Sabatini | De Laurentiis aveva scelto proprio Allegri in caso di addio di Conte

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, sul proprio canale Youtube ha parlato dell'allenatore del Milan e del Napoli.

Sabatini rivela: "Pochi mesi fa, De Laurentiis aveva scelto Allegri stringendogli la mano per dargli il Napoli in caso di addio di Conte" - Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "È stata molto periferica, si ... Scrive msn.com

Sabatini: "Allegri o Conte, chi è più forte? Domenica sfida al tie-break per la miglior difesa" - Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto attraverso il proprio canale Youtube: "Chi è meglio? Da tuttonapoli.net