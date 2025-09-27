Ryder Cup tutto pronto per la 2a giornata! Young al posto di Thomas nei foursome Donald conferma gli 8 titolari
Tutto è pronto, a Bethpage, per la seconda giornata di Ryder Cup 2025. Anche capitan Keegan Bradley, che non si aspettava un avvio così sottotono dei suoi, è fiducioso che i padroni di casa possano riportare il leaderboard quantomeno in parità. Ebbene sì, perchè dopo il primo round di foursome e fourball lo score dice 5.5 a 2.5 a favore degli europei. Un contraccolpo accusato da tutti nella compagine a stelle e strisce che però deve essere dimenticato e affrontato. Lo spartito, per oggi, non cambia rispetto a ieri: la mattina scenderanno in campo 4 squadre per team composte da due giocatori ciascuna per i foursome (ci si alterna colpo per colpo fino alla fine della buca e si stabilisce prima dell’inizio della gara chi giocherà il primo colpo dai tee pari e chi dai tee dispari) mentre nel pomeriggio lo stesso numero di squadre giocherà i fourball. 🔗 Leggi su Oasport.it
