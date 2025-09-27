Ryder Cup l’Europa schianta i padroni di casa nella prima giornata 5.5 a 2.5 a favore di capitan Luke Donald

Che la Ryder Cup riservi sempre delle sorprese si sa. Ma che il team europeo di presentasse a Bethpage, sul black course, con una squadra così ben composta e ben assortita era difficile immaginarlo. Dopo i primi match del venerdì, infatti, la compagine guidata da Luke Donald ha chiuso in vantaggio per 5.5 punti a 2.5 sui padroni di casa che hanno peccato di ubris e sono stati travolti sia nei foursome del mattino che, parzialmente, nei fourball del pomeriggio. A pagare lo scotto è stato, in particolar modo, Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo, mal assortito con il compagno Russell Henley, è stato schiantato dallo svedese Ludvig Aberg, accoppiato con il britannico Matt Fitzpatrick, per 5&3 nella mattinata durante i foursome e per 3&2 nel pomeriggio da Jon Rahm e Sepp Straka quando era stato accoppiato con J. 🔗 Leggi su Oasport.it

