Ryder Cup l’Europa schianta i padroni di casa nella prima giornata 5.5 a 2.5 a favore di capitan Luke Donald
Che la Ryder Cup riservi sempre delle sorprese si sa. Ma che il team europeo di presentasse a Bethpage, sul black course, con una squadra così ben composta e ben assortita era difficile immaginarlo. Dopo i primi match del venerdì, infatti, la compagine guidata da Luke Donald ha chiuso in vantaggio per 5.5 punti a 2.5 sui padroni di casa che hanno peccato di ubris e sono stati travolti sia nei foursome del mattino che, parzialmente, nei fourball del pomeriggio. A pagare lo scotto è stato, in particolar modo, Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo, mal assortito con il compagno Russell Henley, è stato schiantato dallo svedese Ludvig Aberg, accoppiato con il britannico Matt Fitzpatrick, per 5&3 nella mattinata durante i foursome e per 3&2 nel pomeriggio da Jon Rahm e Sepp Straka quando era stato accoppiato con J. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ryder - europa
Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello
Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa
Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf
L'Europa sta conducendo 3-1 contro gli Stati Uniti dopo gli incontri della mattina della prima giornata della Ryder Cup a Farmingdale, vicino a New York. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2025/09/26/golf-ryder-cup-leuropa-conduce-3-1-dopo-i-m - X Vai su X
Ryder Cup 2025 su Sky e NOW: tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via - facebook.com Vai su Facebook
Ryder Cup, ecco la squadra Usa: Bradley non convoca sé stesso... - Dovesse perderla sarebbe – per lui – un vero disastro perché le polemiche lo accompagnerebbero per tutta la ... Da gazzetta.it