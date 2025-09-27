Ryder Cup | l' Europa allunga il suo vantaggio sugli Usa di mezzo punto
Niente rimonta americana davanti al presidente Trump: dopo la prima giornata la squadra del Vecchio Continente comanda 5 12 - 2 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ryder - europa
Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello
Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa
Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf
L'Europa sta conducendo 3-1 contro gli Stati Uniti dopo gli incontri della mattina della prima giornata della Ryder Cup a Farmingdale, vicino a New York. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2025/09/26/golf-ryder-cup-leuropa-conduce-3-1-dopo-i-m - X Vai su X
Ryder Cup 2025 su Sky e NOW: tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via - facebook.com Vai su Facebook
Ryder Cup: l'Europa allunga il suo vantaggio sugli Usa di mezzo punto - Niente rimonta americana davanti al presidente Trump: dopo la prima giornata la squadra del Vecchio Continente comanda 5 1/2 - Riporta gazzetta.it
Ryder Cup, avvio fulminante dell'Europa: 3-1 agli Usa nelle gare del mattino - Nel pomeriggio newyorchese le gare del fourballs con il presidente Trump in tribuna ... Segnala gazzetta.it