Ryder Cup | l' Europa allunga il suo vantaggio sugli Usa di mezzo punto

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente rimonta americana davanti al presidente Trump: dopo la prima giornata la squadra del Vecchio Continente comanda 5 12 - 2 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

