Ryder Cup Europa che partenza | nemmeno Trump aiuta gli Usa

Dopo il 3-1 del mattino gl europei guadagnano un altro mezzo punto nel pomeriggio quando c’è stata la visita del presidente. Super Fleetwood, malissimo Scheffler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ryder cup europa partenzaRyder Cup: l'Europa allunga il suo vantaggio sugli Usa di mezzo punto - Niente rimonta americana davanti al presidente Trump: dopo la prima giornata la squadra del Vecchio Continente comanda 5 1/2 - Si legge su gazzetta.it

Ryder Cup 2025: Europa, che partenza a Bethpage! 3-1 dopo il dominio nei foursome - Si chiude con un gran sorriso europeo la prima parte della giornata d'apertura di Ryder Cup al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York. oasport.it scrive

