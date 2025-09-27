Ryder Cup 2025 | Europa sempre più padrona della situazione 8,5-3,5 con McIlroy protagonista
Comincia bene anche la seconda giornata per il Team Europe in Ryder Cup 2025. Al termine dei foursome del mattino del Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, la situazione di punteggio vede la squadra capitanata da Luke Donald mettersi sempre più sulla strada buona contro gli USA di un Keegan Bradley che non riesce a trovare una quadra in attesa dei fourball. 8,5-3,5 il risultato finale. Il canovaccio iniziale, in capo a un’ora, vede già gli europei trovarsi in posizione favorevole in tre match su quattro, e non passano che tre buche. L’unico sul quale ci sono delle difficoltà è il primo, in cui Bradley intuisce correttamente come a DeChambeau si debba affiancare Young: la combinazione dei due è vincente, e dopo 10 buche il duo USA è 3 Up su Fitzpatrick e Aberg, meno incisivi rispetto a ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it
