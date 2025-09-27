Ryder Cup 2025 | Europa avanti 5,5-2,5 dopo la prima giornata a Bethpage
Rahm, Fleetwood e McIlroy sugli scudi. Stati Uniti in affanno nonostante la spinta di Trump; Scheffler e DeChambeau a secco, Cantlay unico a salvarsi. La 45ª Ryder Cup comincia nel segno del Team Europe. Sul percorso del Bethpage State Park Golf Course, gli uomini di Luke Donald hanno chiuso la giornata inaugurale con un vantaggio di 5,5-2,5 sugli Stati Uniti. Un avvio scintillante che ha entusiasmato i tanti tifosi europei sugli spalti e gelato, invece, l’entusiasmo dei supporter americani, tra cui il Presidente Donald Trump, presente a bordo campo per incitare i propri connazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
L'Europa sta conducendo 3-1 contro gli Stati Uniti dopo gli incontri della mattina della prima giornata della Ryder Cup a Farmingdale, vicino a New York.
