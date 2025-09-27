Rutelli | mettiamo scienza e politica al servizio dei tesori culturali

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sale della Biennale di Venezia hanno fatto da scenario a un appello che scuote: il patrimonio culturale mondiale corre il rischio di dissolversi sotto l’urto della crisi climatica. Francesco Rutelli, intervenendo come presidente del Soft Power Club, ha trasformato i dati degli scienziati in un grido di mobilitazione immediata. Un allarme senza precedenti Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

rutelli mettiamo scienza e politica al servizio dei tesori culturali

© Sbircialanotizia.it - Rutelli: mettiamo scienza e politica al servizio dei tesori culturali

In questa notizia si parla di: rutelli - mettiamo

rutelli mettiamo scienza politicaClima, Rutelli: "Scienza, tecnologia e politica subito a lavoro per tutela patrimonio culturale" - “Oggi è stato impressionante sentire dai più grandi esperti e scienziati che noi rischiamo di perdere il patrimonio culturale che abbiamo ereditato. Da msn.com

Quando la politica tradisce la scienza - Annalisa Cuzzocrea ha colto con grande lucidità un nodo politico spesso sottovalutato: l’uso sistematico, da parte della destra al governo, della galassia no vax e antiscientifica come terreno di ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Rutelli Mettiamo Scienza Politica