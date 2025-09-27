Russia Lavrov lancia un monito alla Nato | A qualsiasi aggressione ci sarà una risposta decisa

Lavrov ha ribadito le parole del presidente Putin, spiegando che Mosca non avrebbe alcuna intenzione di allargare i confini della guerra. "La Russia viene accusata di aver quasi pianificato un attacco contro i Paesi della Nato e dell'Unione Europea", ha sostenuto, spiegando che si tratterebbe di ingiurie che non corrispondono affatto alla realtà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia, Lavrov lancia un monito alla Nato: “A qualsiasi aggressione ci sarà una risposta decisa”

