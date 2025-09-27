Russia e Bielorussia tornano a gareggiare la decisione del Comitato paralimpico | Ora anche le Olimpiadi Cosa succede per Milano-Cortina 2026

Open.online | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sospensione di Russia e Bielorussia da tutte le competizioni paralimpiche non è più in vigore. È la decisione a cui è giunta l’Assemblea generale del Comitato paralimpico internazionale in una riunione a Seul, in Corea del Sud. Dopo due anni di esclusione da qualunque gara per «violazioni di obblighi costituzionali di appartenenza», gli atleti paralimpici russi e bielorussi potranno tornare a gareggiare con i loro colori. Ma ci sono comunque alcune condizioni da rispettare. La soddisfazione del presidente italiano: «Ora anche alle Olimpiadi». Nei prossimi giorni, il Comitato paralitico internazionale ha comunicato che inizierà a « predisporre disposizioni pratiche » per reintegrare a pieno regime i due Comitati nazionali. 🔗 Leggi su Open.online

