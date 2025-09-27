Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico l’Ucraina protesta

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di revocare la sospensione parziale che colpiva Russia e Bielorussia in seguito all’invasione dell’Ucraina. La decisione, presa a Seul dall’assemblea generale dell’IPC, consentirà agli atleti dei due Paesi di partecipare alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non più come neutrali, ma sotto le rispettive bandiere nazionali. A stabilire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico, l’Ucraina protesta

In questa notizia si parla di: russia - bielorussia

Trump minaccia la Russia coi sottomarini nucleari, Putin risponde: "Nuovi missili balistici in Bielorussia"

Zelensky: "Lavoriamo a un nuovo incontro con la Russia a Istanbul" | Putin: "Presto schiereremo missili ipersonici in Bielorussia"

'Esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia il 12-16 settembre'

Il Comitato Paralimpico ripristina lo status di Russia e Bielorussia ? https://l.euronews.com/KudE - X Vai su X

Agorà. . Lutz, Polonia: sempre più ragazzi e ragazze si arruolano volontari per eseguire un addestramento militare ed essere pronti in caso di guerra. Un trend in crescita soprattutto con giovani provenienti dai paesi al confine con Russia e Bielorussia. Gli istru - facebook.com Vai su Facebook

Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico, l’Ucraina protesta - Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di revocare la sospensione parziale che colpiva Russia e Bielorussia in seguito all’invasione dell’Ucraina ... Scrive gazzettadelsud.it

Il Comitato Paralimpico riammette Russia e Bielorussia, l’ira di Kiev: «Traditi i valori» - Cortina sotto le bandiere nazionali, ma saranno poi le singole federazioni internazionali a decidere ... Secondo unionesarda.it