Russia e Bielorussia ammesse ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina L' ira di Kiev

AGI - Le  sanzioni sportive  sono state  revocate  e ciò permette la  partecipazione di Russia e Bielorussia  con bandiere, inno e colori nazionali ai  Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina  del marzo 2026. La decisione è stata presa dall'assemblea generale dell' International Paralympic Committee (Ipc), il  Comitato Paralimpico Internazionale  che a Seul ha riconfermato presidente il brasiliano  Andrew Parsons, ed è arrivata a sorpresa in un momento di intensificazione dei combattimenti in Ucraina e di forti tensioni tra Mosca e la Nato. Proprio Mosca con Minsk ha esultato mentre Kiev ha denunciato un "tradimento dello spirito olimpico". 🔗 Leggi su Agi.it

