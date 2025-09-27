Russia e Bielorussia ammesse ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina L' ira di Kiev

AGI - Le sanzioni sportive sono state revocate e ciò permette la partecipazione di Russia e Bielorussia con bandiere, inno e colori nazionali ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina del marzo 2026. La decisione è stata presa dall'assemblea generale dell' International Paralympic Committee (Ipc), il Comitato Paralimpico Internazionale che a Seul ha riconfermato presidente il brasiliano Andrew Parsons, ed è arrivata a sorpresa in un momento di intensificazione dei combattimenti in Ucraina e di forti tensioni tra Mosca e la Nato. Proprio Mosca con Minsk ha esultato mentre Kiev ha denunciato un "tradimento dello spirito olimpico". 🔗 Leggi su Agi.it

