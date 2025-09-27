La stagione 2025-2026 delle Zebre Parma inizia nel migliore dei modi. Allo stadio Lanfranchi di Parma infatti, i gialloblu hanno superato 31-28 Edimburgo, nella prima giornata della stagione regolare dello United Rugby Championship. Ecco come sono andate le cose. A Parma la gara inizia subito con i padroni di casa capaci di andare in meta, grazie al tallonatore Tommaso Di Bartolomeo, che va oltre. Arriva la prima segnatura stagionale e anche la conversione di Da Re che vale il 7-0. Il match vive su ritmi altissimi. Le Zebre marcano ancora con un uomo di prima linea: Pitinari. Gli emiliani scappano sul 14-0, ma appena dopo il quarto d’ora di gioco un placcaggio alto di Licata viene giudicato come falloso portando un cartellino giallo al terza linea (con bunker, che poi diventa giudicato) e i ducali in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: le Zebre iniziano con una vittoria nello URC. Battuta Edimburgo al photofinish