Rugby | le Zebre iniziano con una vittoria nello URC Battuta Edimburgo al photofinish
La stagione 2025-2026 delle Zebre Parma inizia nel migliore dei modi. Allo stadio Lanfranchi di Parma infatti, i gialloblu hanno superato 31-28 Edimburgo, nella prima giornata della stagione regolare dello United Rugby Championship. Ecco come sono andate le cose. A Parma la gara inizia subito con i padroni di casa capaci di andare in meta, grazie al tallonatore Tommaso Di Bartolomeo, che va oltre. Arriva la prima segnatura stagionale e anche la conversione di Da Re che vale il 7-0. Il match vive su ritmi altissimi. Le Zebre marcano ancora con un uomo di prima linea: Pitinari. Gli emiliani scappano sul 14-0, ma appena dopo il quarto d’ora di gioco un placcaggio alto di Licata viene giudicato come falloso portando un cartellino giallo al terza linea (con bunker, che poi diventa giudicato) e i ducali in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rugby - zebre
Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre: gli arrivi e le partenze nel mercato estivo
Rugby, Marco Zanon passa dalla Benetton Treviso alle Zebre Parma
Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre in vista della stagione 2025-2026 di United Rugby Championship
Round One BKT United Rugby Championship Edinburgh Rugby Sabato 27 Settembre ?16:05 ?Stadio Lanfranchi, Parma Streaming Sky Sport Biglietti in vendita su TicketOne https://www.ticketone.it/event/zebre-rugby-club- Vai su Facebook
URC: ecco dove si vedranno Benetton e Zebre in tv e streaming - X Vai su X
Rugby: le Zebre iniziano con una vittoria nello URC. Battuta Edimburgo al photofinish - Allo stadio Lanfranchi di Parma infatti, i gialloblu hanno superato 31- Si legge su oasport.it
Rugby, Paolo Buonfiglio rinnova con le Zebre fino al 2026 - Prato, 14 maggio 2025 – “Sono molto contento dell’opportunità di continuare questa esperienza con le Zebre. Lo riporta lanazione.it