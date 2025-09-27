Rugby femminile | l’Inghilterra batte il Canada e vince i Mondiali

L’Inghilterra non delude davanti al proprio pubblico e vince i Mondiali 2025 di rugby femminile. Sul mitico prato di Twickenham (Londra) le Red Roses battono il Canada 33-13 e completano la propria marcia trionfale, tornando sul tetto del Mondo ad 11 anni di distanza dall’ultima volta. Il match a Twickenham, dove di fatto l’Inghilterra gioca in casa di fronte a 80.000 spettatori, prende il via subito con una sorpresa: arriva la meta del Canada al 5? grazie alla corsa di Hogan-Rochester, che porta le nordamericane sullo 0-5, senza conversione al calcio. Le britanniche si spaventano, ma pochi giri di lancette dopo sistemano la situazione con il “pareggio” di Kildunne e il sorpasso in mezzo ai pali firmato da Harrison per il 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile: l’Inghilterra batte il Canada e vince i Mondiali

In questa notizia si parla di: rugby - femminile

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match contro la Scozia: prime scelte in vista della Coppa del Mondo

Rugby, il Romagna conosce le avversarie. Femminile nel girone meritocratico, cambio di girone per i galletti

Rugby, la formazione della Nazionale femminile per il test premondiale con la Scozia

Domani, alle 17:00 italiane, Canada e Inghilterra si giocato la Coppa del Mondo di rugby femminile. Pronostici o preferenze? #RWC25 #womenrugby #rugbyfemminile #worldrugby #canadarugby #englandrugby Vai su Facebook

La finale della Rugby World Cup Femminile, la Supercoppa Italiana, il Rugby Championship, il ritorno dello URC e molto altro nel ricco palinsesto del fine settimana - X Vai su X

Rugby femminile: l’Inghilterra batte il Canada e trionfa ai Mondiali - L'Inghilterra non delude davanti al proprio pubblico e vince i Mondiali 2025 di rugby femminile. Riporta oasport.it

L’Inghilterra ha vinto i mondiali femminili di rugby - Per la squadra di rugby femminile inglese è la terza vittoria ai mondiali (le altre due furono nel 1994 e nel ... Secondo ilpost.it