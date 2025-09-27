Rugby Benetton sconfitta in trasferta senza bonus difensivo dal Connacht nell’URC
Comincia con una sconfitta abbastanza netta la stagione della Benetton, che non riesce nell’impresa e cede al Connacht con il punteggio di 26-15 nella prima giornata di regular season dello United Rugby Championship 2025-2026. La squadra italiana resta dunque a bocca asciutta anche in termini di bonus difensivo, rimandando l’appuntamento con i primi punti in classifica, mentre la franchigia irlandese fa bottino pieno incassando anche il punto di bonus offensivo. Al Dexcom Stadium di Galway i padroni di casa partono forte con la meta di Josh Ioane (trasformata da Cathal Forde) dopo 8 minuti e quella di Sean Naughton al 19?, mentre per la Benetton va a segno solamente Jacob Umaga al 16? con un calcio di punizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
