Rubano farmaci in un’auto parcheggiata mentre il proprietario la sta caricando
Prima il furto di alcuni farmaci all’interno dell’abitacolo di un’auto mentre il proprietario la sta caricando, poi le manette.Due uomini di 26 e 31 anni, cittadini cileni, sono stati arrestati giovedì 25 settembre dalla polizia in via Col di Lana a Milano con l’accusa di furto aggravato in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: rubano - farmaci
