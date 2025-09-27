Ruba sulle auto poi morde un poliziotto e lo ferisce con calci e pugni

Ha tentato di rubare all’interno delle auto parcheggiate in via Corfù a Brescia, ma all’arrivo della polizia ha reagito con furia cieca: calci, pugni e persino morsi contro l’agente intervenuto per fermarlo. Protagonista della violenta aggressione un 38enne pakistano, senza fissa dimora e con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

