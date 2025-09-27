Ruba da un magazzino e lancia oggetti contro chi lo ha scoperto | arrestato per tentata rapina e lesioni personali

Si era introdotto nel magazzino di una casa per rubare degli oggetti e, scoperto, li ha lanciati contro un uomo, colpendolo al volto e alla mano: arrestato dai carabinieri con le accuse di tentata rapina e lesioni personali gravissime.È accaduto la scorsa notte a Terracina, dove i carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

