Rrahmani non ce la fa il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus

(Gazzetta) Rrahmani non ha recuperato. Sembrava che dovesse esserci lui al centro della difesa nella sfida di domani sera a Milano e invece il kosovaro non ha recuperato del tutto. Conte deciderà che cosa fare, al momento è considerato in panchina. E quindi il Napoli va a giocarsi la sfida coi rossoneri con una coppia difensiva quasi inedita, con Beukema e Juan Jesus. Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

