Rrahmani non ce la fa il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus
(Gazzetta) Rrahmani non ha recuperato. Sembrava che dovesse esserci lui al centro della difesa nella sfida di domani sera a Milano e invece il kosovaro non ha recuperato del tutto. Conte deciderà che cosa fare, al momento è considerato in panchina. E quindi il Napoli va a giocarsi la sfida coi rossoneri con una coppia difensiva quasi inedita, con Beukema e Juan Jesus. Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: rrahmani - napoli
Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano
“È il Napoli più forte?”: la risposta di Rrahmani è imperdibile, poi il commento su De Bruyne e Beukema
Napoli, Rrahmani: “Sono felice qui, sul mio idolo..”
Milan-Napoli: Conte spera nel recupero di Rrahmani in difesa #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Una buona notizia arriva anche per il Napoli di Antonio Conte: Buongiorno rischia lo stop, ma Rrahmani è sulla via del rientro dopo lo stop accusato durante la sosta per le nazionali. - facebook.com Vai su Facebook
Rrahmani non ce la fa, il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus - Rrahmani non ha recuperato dalla lesione di basso grado al bicipite femorale. Secondo ilnapolista.it
Infortunio Rrahmani, decisione presa per Milan-Napoli e le ultime su Buongiorno - Novità importanti sulle condizioni di Rrahmani: c'è già il verdetto su Milan- Si legge su fantamaster.it