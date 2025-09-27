Rrahmani in dubbio | Beukema con Juan Jesus ipotesi Marianucci

Forzazzurri.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette giorni, tre partite decisive e un rebus in difesa. Il Napoli si prepara ad affrontare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani in dubbio beukema con juan jesus ipotesi marianucci

© Forzazzurri.net - Rrahmani in dubbio: Beukema con Juan Jesus, ipotesi Marianucci

In questa notizia si parla di: rrahmani - dubbio

Rrahmani ok, guiderà la difesa contro il Milan. L’unico dubbio di Conte è in porta (Sky)

Rrahmani ok, guiderà la difesa con Juan Jesus contro il Milan. L’unico dubbio di Conte è in porta (Sky)

Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio

rrahmani dubbio beukema juanRrahmani in dubbio: Beukema con Juan Jesus, ipotesi Marianucci - Rrahmani in dubbio: Beukema con Juan Jesus, ipotesi Marianucci Sette giorni, tre partite decisive e un rebus in difesa. Da forzazzurri.net

rrahmani dubbio beukema juanRrahmani non ce la fa, il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus - Rrahmani non ha recuperato dalla lesione di basso grado al bicipite femorale. Lo riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Dubbio Beukema Juan