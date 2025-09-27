Rottura legamento crociato e stagione finita | il Milan torna sul mercato

“Un anno di stop” e sostituto a gennaio, o forse no. Le ultime sui rossoneri Neanche una partita intera è durata la sua stagione. L’infortunio rimediato in coppa è grave e lo stop sarà molto lungo. Così inevitabilmente può cambiare il mercato, perlomeno in parte, del Milan di Allegri. (LaPresse) – Calciomercato.it “Fuori un anno”: così ha sentenziato Slot in merito all’infortunio rimediato da Giovanni Leoni verso lo scadere della gara di Carabao Cup contro il Southampton. Il giovane centrale strappato al Parma e alle big di Serie A ha subito la rottura del legamento crociato nel giorno del debutto ufficiale coi ‘Reds’, un debutto con tanto di maglia da titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

