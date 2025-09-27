rotto un tubo del gas case evacuate e caos

La rottura di un tubo del metano ha generato una maxi perdita di gas a Porto Potenza. Sono dovuti intervenire in forze i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare cinque palazzine. La fuga di metano ha imposto anche la chiusura dell’A14 e di conseguenza ha paralizzato il traffico lungo la statale. E alla fine, metà Porto Potenza è rimasta senza la fornitura di gas: per sicurezza sono state staccate circa 3mila utenze tra la zona sud e nord. Questo il caos scoppiato ieri, verso le 8, mentre erano in corso i lavori di realizzazione della nuova rete del metano in via Beethoven, all’altezza del civico 40. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

