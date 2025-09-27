Roma-Verona | veneti all' Olimpico a caccia del primo successo formazioni e orari tv

Roma 27 settembre 2025 - L'urgenza di vincere per chi deve rincorrere sogni d'alta classifica e invece la fame e la cattiveria di chi conta ogni singolo punto per costruire la salvezza. La Roma è partita forte e vuole mantenere la scia delle prime della classe per coronare il ritorno in Champions League sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il Verona invece va a caccia della prima vittoria stagionale per replicare la salvezza conquistata con le unghie e con i denti la scorsa stagione, dopo aver subito l'unica sconfitta stagionale proprio su questo campo. Due prospettive ribaltate che nel pomeriggio di domani, alle ore 15 di domenica 28 settembre 2025, si fronteggeranno allo stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

