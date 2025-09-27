Roma-Verona probabili formazioni | conferma per Celik occhio a Rensch

La quinta giornata di Serie A ha preso il via proprio nel pomeriggio di oggi, sabato 28 settembre, con la sfida tra Como e Cremonese. Per vedere in campo la Roma bisognerà attendere domani, quando alle ore 15, allo Stadio Olimpico, arriverà il Verona, che nell’ultimo turno è stato in grado di fermare la Juventus. I ragazzi di Gasperini cercheranno di ottenere il terzo risultato utile consecutivo della settimana, dopo aver vinto con la Lazio ed anche all’esordio in Europa League con il Nizza. Roma-Verona, le probabili formazioni. Viste anche le parole di Gasperini in conferenza stampa, nonostante la terza partita in sette giorni la Roma non dovrebbe attuare turnover, scendendo in campo con la migliore formazione possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Verona, probabili formazioni: conferma per Celik, occhio a Rensch

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook

? Roma-Hellas Verona, domani ore 15:00 Cancelli aperti alle 12:30 Le info per lo Stadio Olimpico https://asroma.com/it/notizie/73995/roma-hellas-verona-tutte-le-info-per-i-tifosi-giallorossi… #ASRoma - X Vai su X

Probabili formazioni Roma-Verona: cosa filtra su Pellegrini, ok Orban e Wesley - Messi alle spalle il derby vinto contro la Lazio e la sfida contro il Nizza in Europa League, la Roma. Si legge su fantamaster.it

Pronostico Roma-Verona: questo segno è una costante - Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it scrive