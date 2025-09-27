Roma-Verona l’Olimpico si prepara a un duello di opposti

Domenica pomeriggio, alle ore 15, lo stadio Olimpico spalancherà le porte a Roma-Hellas Verona, una sfida che profuma di opposti. Da un lato la Roma, trascinata dall’entusiasmo delle cinque vittorie ottenute nelle ultime sei uscite, dall’altro un Verona ancora in cerca del primo successo stagionale, stretto tra pragmatismo e necessità di resistere. È il classico confronto tra chi vuole imporre il proprio calcio e chi, invece, deve provare a ribaltare i pronostici affidandosi al sacrificio. L’identità della Roma e il pragmatismo del Verona. I giallorossi arrivano all’appuntamento con numeri che raccontano più di mille parole: oltre il 60% di possesso palla medio e una media di quindici conclusioni a partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

