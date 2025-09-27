Roma-Verona l’Olimpico si prepara a un duello di opposti

Sololaroma.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio, alle ore 15, lo stadio Olimpico spalancherà le porte a Roma-Hellas Verona, una sfida che profuma di opposti. Da un lato la Roma, trascinata dall’entusiasmo delle cinque vittorie ottenute nelle ultime sei uscite, dall’altro un Verona ancora in cerca del primo successo stagionale, stretto tra pragmatismo e necessità di resistere. È il classico confronto tra chi vuole imporre il proprio calcio e chi, invece, deve provare a ribaltare i pronostici affidandosi al sacrificio. L’identità della Roma e il pragmatismo del Verona. I giallorossi arrivano all’appuntamento con numeri che raccontano più di mille parole: oltre il 60% di possesso palla medio e una media di quindici conclusioni a partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma verona l8217olimpico si prepara a un duello di opposti

© Sololaroma.it - Roma-Verona, l’Olimpico si prepara a un duello di opposti

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona l8217olimpico preparaRoma - Hellas Verona, le probabili formazioni. Zanetti: «All'Olimpico per riscattarci, ma serve la partita perfetta» - Torna tra i giocatori disponibili Gagliardini per la sfida di domenica pomeriggio: «Loro sono in grande forma, - Riporta veronasera.it

Roma, intesa vicina con il Verona per Ghilardi: 10 milioni più 1 di bonus - Dopo le ufficialità di El Aynaoui e Ferguson, la Roma non sembra pronta a fermarsi e continua a muoversi sul mercato in entrata. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona L8217olimpico Prepara