Roma-Verona l’Olimpico si prepara a un duello di opposti
Domenica pomeriggio, alle ore 15, lo stadio Olimpico spalancherà le porte a Roma-Hellas Verona, una sfida che profuma di opposti. Da un lato la Roma, trascinata dall’entusiasmo delle cinque vittorie ottenute nelle ultime sei uscite, dall’altro un Verona ancora in cerca del primo successo stagionale, stretto tra pragmatismo e necessità di resistere. È il classico confronto tra chi vuole imporre il proprio calcio e chi, invece, deve provare a ribaltare i pronostici affidandosi al sacrificio. L’identità della Roma e il pragmatismo del Verona. I giallorossi arrivano all’appuntamento con numeri che raccontano più di mille parole: oltre il 60% di possesso palla medio e una media di quindici conclusioni a partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Zanetti prima di Roma-Verona: "Gagliardini è recuperato" ? https://tinyurl.com/4zvsy9rh - X Vai su X
Vigilia di Roma-Verona Domani, sabato 27 settembre alle ore 13:45, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 15:00 allo Stadio Olimpico. Un appuntamento utile per conos Vai su Facebook
Roma - Hellas Verona, le probabili formazioni. Zanetti: «All'Olimpico per riscattarci, ma serve la partita perfetta» - Torna tra i giocatori disponibili Gagliardini per la sfida di domenica pomeriggio: «Loro sono in grande forma, - Riporta veronasera.it
Roma, intesa vicina con il Verona per Ghilardi: 10 milioni più 1 di bonus - Dopo le ufficialità di El Aynaoui e Ferguson, la Roma non sembra pronta a fermarsi e continua a muoversi sul mercato in entrata. Secondo sport.sky.it