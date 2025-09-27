Meno di 24 ore al nuovo appuntamento in calendario per la Roma, la sfida ad un Verona che ha dimostrato di avere armi per dare fastidio a chiunque in campionato. Scaligeri reduci da due pareggi interni consecutivi, lo 0-0 con la Cremonese e l’ottimo 1-1 contro la Juventus, quest’ultimo tutt’altro che immeritato. Dal canto loro i giallorossi hanno reagito alla grande al ko contro il Torino, aggiudicandosi un derby fondamentale per classifica e morale ed espugnando il campo del Nizza nell’esordio in Europa League. Urge dare continuità per rimanere in scia delle prima posizioni della classifica. Primo passo verso la sfida di domani la lista dei convocati di Gasperini, che non presenta sorprese rispetto alle previsioni: due assenti annunciati che portano i nomi di Dybala e Bailey, intenti a recuperare dai rispettivi infortuni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona, i convocati di Gasperini: due assenti annunciati