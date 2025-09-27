Roma-Verona i convocati di Gasperini | due assenti annunciati

Sololaroma.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meno di 24 ore al nuovo appuntamento in calendario per la Roma, la sfida ad un Verona che ha dimostrato di avere armi per dare fastidio a chiunque in campionato. Scaligeri reduci da due pareggi interni consecutivi, lo 0-0 con la Cremonese e l’ottimo 1-1 contro la Juventus, quest’ultimo tutt’altro che immeritato. Dal canto loro i giallorossi hanno reagito alla grande al ko contro il Torino, aggiudicandosi un derby fondamentale per classifica e morale ed espugnando il campo del Nizza nell’esordio in Europa League. Urge dare continuità per rimanere in scia delle prima posizioni della classifica. Primo passo verso la sfida di domani la lista dei convocati di Gasperini, che non presenta sorprese rispetto alle previsioni: due assenti annunciati che portano i nomi di Dybala e Bailey, intenti a recuperare dai rispettivi infortuni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma verona i convocati di gasperini due assenti annunciati

© Sololaroma.it - Roma-Verona, i convocati di Gasperini: due assenti annunciati

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona convocati gasperiniRoma, i convocati per il Verona: out Bailey e Dybala - Ventiquattro i giocatori selezionati da Gasperini in vista del match contro l'Hellas: solamente due le assenze ... gazzetta.it scrive

roma verona convocati gasperiniVerso Roma-Verona, i convocati di Gasperini: out solo Bailey e Dybala - Tutti a disposizione del tecnico giallorosso per la quinta giornata di campionato. Come scrive ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona Convocati Gasperini