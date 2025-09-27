Roma-Verona Gasperini in conferenza | Non amo il turnover ampio Dovbyk in crescita

È giornata di vigilia per la Roma, che si appresta a disputare la quinta giornata di Serie A per dare continuità dopo il successo di domenica scorsa contro la Lazio. Domani, alle ore 15, allo Stadio Olimpico, i giallorossi scenderanno in campo contro il Verona, in un match che li vede partite con i favori del pronostico ma che dovrà essere affrontato con la giusta mentalità. In vista della sfida, Gasperini parlerà in conferenza stampa. Segui il LIVE delle parole del tecnico di Grugliasco con SololaRoma.it. 7 minuti fa 27 Settembre 2025 14:04 14:04 Un solo gol subito. È cambiato qualcosa nei suoi schemi? Sembra essere ancora la Roma di Ranieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Verona, Gasperini in conferenza: “Non amo il turnover ampio, Dovbyk in crescita”

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook

? Roma-Hellas Verona, domani ore 15:00 Cancelli aperti alle 12:30 Le info per lo Stadio Olimpico https://asroma.com/it/notizie/73995/roma-hellas-verona-tutte-le-info-per-i-tifosi-giallorossi… #ASRoma - X Vai su X

DIRETTA Roma-Verona, Gasperini in conferenza stampa LIVE - Le parole di Gasperini alla vigilia della sfida tra Roma e Verona per chiudere una super settimana dopo le vittorie con Lazio e Nizza ... calciomercato.it scrive

Gasperini: "Tutti a disposizione tranne Dybala e Bailey. Nessun turnover domani" - Il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha presentato il match contro il Verona, in programma alle 15 di domani e valido per il 5° turno di Serie A ... Scrive ilromanista.eu