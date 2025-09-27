Roma-Verona Dovbyk indietro | Gasperini spiega tutto Poi su Ghilardi | Ecco perché non gioca

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con l’Hellas per chiudere una super settimana dopo le vittorie con Lazio e Nizza La Roma vuole concludere la sua settimana perfetta dopo aver vinto il derby con la Lazio e aver battuto anche il Nizza all’esordio europeo. All’Olimpico domani arriva il Verona di Zanetti, ancora senza vittoria ma con una sola sconfitta in campionato. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Dalle 13.45 in diretta su Calciomercato.it le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: A parte Dybala e Bailey ci sono tutti? Che tipo di turnover ha in testa? “A parte loro due non ci sono altre situazioni, sono tutti presenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

roma verona dovbyk indietro gasperini spiega tutto poi su ghilardi ecco perch233 non gioca

© Calciomercato.it - Roma-Verona, Dovbyk indietro: Gasperini spiega tutto. Poi su Ghilardi: “Ecco perché non gioca”

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona dovbyk indietroRoma-Verona | Hermoso, Wesley, Pellegrini, Ferguson e Dovbyk: titolari e novità - Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, la Roma si concentra ora sulla prossima sfida di ... Scrive fantamaster.it

roma verona dovbyk indietroRoma-Verona | Ferguson, Dovbyk, El Aynaoui, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi: chi gioca e chi no - Tutto pronto per la sfida della 5^ giornata di campionato tra Roma- Riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona Dovbyk Indietro