Roma rivolta contro le nuove ciclabili imposte dall’alto | così si stravolgerà la vita di migliaia di persone

Come non essere favorevoli a nuove piste ciclabili a Roma? Come non sperare in una città con meno macchine, pericolose, inquinanti, inquietanti, e più biciclette, agili e pulite? Eppure, a Roma, nei quartieri Flaminio e Parioli, contro le nuove ciclabili in questi giorni è in corso una vera e propria rivolta. Si sono fondati comitati di cittadini, sono stati messi cartelli di protesta, si sta creando un vero e proprio movimento “no ciclabili”. Il motivo è chiaro: le ciclabili toglieranno parcheggi, e non pochi, ma centinaia. Il noto sito “Roma fa schifo”, che come obiettivo principale ha quello di una lotta senza quartiere alle macchine, sta seguendo la battaglia dei residenti, senza lesinare, purtroppo, insulti di ogni tipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

