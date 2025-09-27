Roma Primavera Guidi | Bisogna migliorare negli ultimi 30 metri Frosinone con struttura fisica
Tempo di rialzare subito la testa per la Roma Primavera, reduce dal ko sul campo del Genoa, per non perdere contatto con la vetta. In vista del match di lunedì contro il Frosinone è intervenuto mister Federico Guidi ai canali del club: “Siamo una squadra che fa bene per 70 metri, bisogna assolutamente migliorare negli ultimi 30, dove molto spesso manchiamo manchiamo dal punto di vista tecnico o nella scelta. È una lacuna che ci portiamo dietro da inizio stagione, ma è chiaro che dobbiamo crescere e migliorare per fare un step sia come singoli che come squadra”. Un campionato Primavera quello corrente estremamente competitivo, e i ragazzi di Guidi devono cambiare marcia per imporsi: “Questo è un torneo che si è livella. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
