Roma manutenzione straordinaria delle strade | il Comune ci mette 58 milioni

Roma, 27 settembre 2025 – Prende corpo un nuovo pacchetto di interventi per la manutenzione straordinaria delle strade di Roma, per un valore complessivo di 58 milioni di euro. Con l’approvazione della Giunta Capitolina viene infatti avviata una nuova fase del grande programma di cura e riqualificazione della rete viaria della Capitale. Il programma comprende il rifacimento delle pavimentazioni stradali con contestuale aggiornamento della segnaletica, la realizzazione e il restauro di sanpietrini, lastre in pietra e ciottoli, la rimozione e sostituzione dei vecchi selciati con nuovi pacchetti stradali in conglomerato bituminoso, la manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi con scivoli e attraversamenti accessibili, il potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane attraverso canali e cunette, oltre alla realizzazione e manutenzione di opere di moderazione del traffico come isole spartitraffico, rotatorie, piattaforme e attraversamenti pedonali rialzati, percorsi pedonali protetti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - manutenzione

Manutenzione straordinaria all’interno della Galleria San Donato, lungo la linea Direttissima Firenze – Roma, modifiche alla circolazione

Ultraleggero precipita a Brescia, si indaga su manutenzione e revisione: da Roma un esperto per analizzare i resti

Rfi, linea direttissima Firenze - Roma: interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale

#Roma #viabilità Tangenziale, per lavori di manutenzione chiusura notturna (tra le 22 e le 6) della Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni https://romamobilita.it/it/node/26387 - X Vai su X

Palestrina: la Asl Roma 5 sospende i ricoveri in Pediatria per lavori A partire dal 15 settembre l’attività di ricovero del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Coniugi Bernardini” è temporaneamente sospesa per lavori di manutenzione straordinaria della durata s Vai su Facebook

La Giunta Gualtieri approva 58 milioni per rifare strade e marciapiedi a Roma - Via libera al piano di manutenzione straordinaria per interventi su segnaletica, pavimentazioni e attraversamenti. Da rainews.it

Il Comune di Roma approva interventi di riqualificazione per 58 milioni: strade e marciapiedi, segnaletica e attraversamenti - Il programma comprende il rifacimento delle pavimentazioni stradali con segnaletica, la realizzazione e il restauro di sampietrini, lastre in pietra e ciottoli, la rimozione e sostituzione dei vecchi ... Lo riporta msn.com